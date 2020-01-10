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Akseki'de jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Akseki ilçesinde, arkeolojik sit alanında kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

10.01.2020 09:50 | Son Güncelleme: 10.01.2020 09:56Akseki'de jandarmadan kaçak kazı operasyonu
ilçesinde, arkeolojik sit alanında kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İlçe Komutanlığı ekipleri, Kepezbeleni Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Düzenlenen operasyonda A.T. (36), G.Ç. (37), M.S.S. (32) ve K.M. (44) kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.
Belirli aralıklarla geldikleri bölgede derin bir çukur kazan şüphelilerin kaçak kazı yaparken kullandıkları çok sayıda malzemeye el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Jandarma, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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