Akseki'de "Kitabını Al Gel" Etkinliği

Akseki
Anadolu İmam Hatip Lisesince "Kitabını Al Gel" etkinliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı
'nda 45 dakika boyunca kitap okunan etkinliğe, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin
Nasır, İlçe Jandarma
Komutanı Hulusi Mehmet Müdük, İlçe Emniyet Amiri Nazif Yayla, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Muhammed Emin Nasır, okumanın farkındalığını geliştirmek için Akseki Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünce Kitabını da Al Gel etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Güncel
Kaynak: AA