Akseki'de Muhtarların Sorunları Dinlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdür Yardımcısı Ali Cumhur Doğan, Akseki
ilçesinde muhtarlarla toplantı yaptı.
Akseki Belediyesine ait toplantı salonunda bir araya gelen muhtarlar, mahallelerinin kanalizasyon, içme suyu şebekesi ve su depolarıyla ilgili sıkıntılarını aktararak, istek ve önerilerini aktardı.
ASAT Genel Müdür Yardımcısı Doğan, sorunları tespit edilen mahallelerdeki meseleleri yeni yılda da çözmeyi planladıklarını belirtti.
Toplantıda, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal
, AK Parti Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir
, belediye meclis üyeleri, ASAT daire başkanları da hazır bulundu.
CEO,Akseki
13 Aralık 2018 Perşembe 19:54