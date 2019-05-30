Akseki'de "Ormanın Önemi ve Değeri" semineri verildi

Akseki
Orman İşletme Müdürlüğünce ilçedeki bazı okullarda "Orman'ın Önemi ve Değeri" semineri verildi.
İlçedeki Ali- Hasan Coşkun
Kardeşler İlkokulu ve Emine-Ahmet Büküşoğlu ortaokulu öğrencilerine yönelik seminerde konuşan Orman İşletme İlçe Müdürü Özgür Gümüş
, çocukların orman sevgisiyle büyümesinin önemine dikkati çekti.
Gümüş, ormanın korunması konusunda bilinç oluşmasının önemli olduğunu, ağaçların dünyanın akciğerler olduğunu belirtti.
Ormanlarda kesilen her bir dalın oksijenin yok olması anlamını taşıdığına işaret eden Gümüş, "Bu nedenle ormanlara karşı çok duyarlı olmalıyız. Orman yangınlarında sadece ağaçlar değil, çok sayıda canlı da zarar görüyor." dedi.
Gümüş, seminerde erozyon oluşumu ve orman yangınının sebeplerini, yangınlara müdahale yöntemlerini öğrencilere anlattı.
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Kaynak: AA