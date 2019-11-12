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Akseki'de tarihi düğmeli evde yangın çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan yangında, yöreye özgü mimariyle harç veya çimento kullanılmadan yapılmasıyla bilinen ve bu özelliğiyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapı kullanılamaz hale geldi.

12.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:00Akseki'de tarihi düğmeli evde yangın çıktı
'nın ilçesinde çıkan yangında, yöreye özgü mimariyle harç veya çimento kullanılmadan yapılmasıyla bilinen ve bu özelliğiyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapı kullanılamaz hale geldi.
Çaltılıçukur Mahallesi'ndeki 100 yıllık olduğu belirtilen ahşaptan yapılmış "düğmeli ev"den dumanın yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bu sırada evde olduğu fark edilen 71 yaşındaki Fatma Ünal, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Alevlerin arasından kurtarılan Ünal, yanan evi izlerken gözyaşı döktü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Ünal, evde uyuduğu sırada komşularının sesiyle uyandığını ve yangını fark ettiğini belirterek, "Komşularımın yardımıyla evden çıktım. Her yeri alev kapladı." dedi.
Ünal'ın komşularından Havva Göksoy da yalnız yaşayan Fatma Ünal'ın çevredekilerin yardımıyla geçimini sağladığını anlattı.
Olay yerine gelen Çaltılıçukur Mahalle Muhtarı Dursun Yüksel de Ünal'ın kurtarılmasının sevindirici olduğunu ancak ahşap işçiliği açısından nadide sayılabilecek tarihi nitelikteki evin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı üzüntü duyduğunu aktardı.

Fatma Ünal, Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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