Akseki
'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
ANTALYA - Antalya
'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Akseki'den Manavgat
yönüne giden Erdem Yağcı idaresindeki 05 DJ 444 plakalı kamyonet, Akseki-Manavgat karayolu manayıt mevkiinde virajı alamayarak Manavgat yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Nizamettin Duyar idaresindeki 51 BK 633 plakalı sebze yüklü kamyon ile çarpıştı.Kazada kamyonet sürücüsü Erdem Yağcı aracın içerisinde sıkışarak can verdi. Kamyonette bulunan Kemal Çetin
ve kamyonda bulunan Tarık Öztemur yaralanırken, kamyon sürücüsü Nizamettin Duyar yara almadan atlattı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma
kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
09 Aralık 2018 Pazar 22:57