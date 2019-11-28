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Akseki'de üstyapı çalışmaları

Akseki ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

28.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:26Akseki'de üstyapı çalışmaları
ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.
Belediye ekipleri, ilk etapta cadde ve sokaklara 750 ton sıcak asfalt, 150 ton sathi asfalt döktü.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
"Konforlu yollar için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz." diyen Özkan, "İlçe merkezinde sıcak asfalt çalışmaları yapılıyor. Bunlardan bir kısmı tamamlandı, bir kısmı da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Aynı zamanda kilit parke taşı çalışmaları ilçe merkezinde ve mahallelerimizde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

İbrahim Özkan, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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