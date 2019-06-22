22.06.2019 16:13
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Akseki'de yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı

Akseki

Antalya'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.

Antalya 'nın Akseki ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Konya- Antalya karayolu Akseki ilçesi Murtiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Konya yönüne seyreden 42 ADF 220 plakalı yolcu otobüsünün yağmurun etkisiyle kontrolden çıkarak devrildiği kazada, 25 kişinin yaralandı. Kaza sonrasına olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Konya 112 Acil Sağlık Merkezi ekipleri yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular ve çevredekiler, açtıkları branda ve naylonlarla yaralıları yağmurdan korumaya çalıştı. Yaralılar olay yerindeki müdahaleden sonra ambulanslarla Akseki, Manavgat ve Seydişehir 'deki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ(Antalya), -

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Kaynak: DHA
Konya , Antalya , Akseki , Güncel

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