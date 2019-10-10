Haberler » Güncel » Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım

Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Göktepe Yaylası'na ulaşım sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.

10.10.2019 13:35Akseki Göktepe Yaylası'na bakım onarım
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Göktepe Yaylası'na ulaşım sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akseki sınırları içinde yer alan Manavgatlıların da yoğun kullandığı Göktepe Yaylası'na ulaşımı sağlayan yaklaşık 90 kilometrelik yolda bakım onarım çalışması yaptı.

Ulaşım güvenli hale geldi

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler Boğaz Yurt, Bey Çukuru, Deli Oğlanlı, İlvat Gölü, Namaras, Çenger, Gençler, Demirciler, Sarı İmamlı, Belen Obası, Çam Tepesi, Yarpuz mahallerini de kapsayan yol güzergahında bozulan ve çukurlar oluşan bölgelerde dolgu malzemesi ve büz yerleştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 12 mahalle ve yayla yolunda ulaşım güvenli hale geldi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Göktepe, Akseki, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 Bayburt Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekatına tam destek
15:56 Kaymakam Yalçın, Akdeniz Sahil Yolu çalışmaları hakkında bilgi aldı
16:00 10. İstanbul Finans Zirvesi
16:00 İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu Açıklaması
16:00 TSK'ya ait İHA'nın düşürüldüğü haberleri asılsız
15:55 Fatsa'da cami açılışı
16:00 Msb: teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı
10.10.2019 16:02:11