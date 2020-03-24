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Akseki Kaymakamlığından evden çıkmayan yaşlılara gıda paketi yardımı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

24.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:20
Akseki Kaymakamlığından evden çıkmayan yaşlılara gıda paketi yardımı
Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını bildirdi.
Hülür, yaptığı yazılı açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin hiçbir zaman unutulmadığını kaydetti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında da gerekli çalışmayı yürüttüklerini belirten Hülür, "Kolluk kuvvetlerimiz, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan aileleri evlerinde ziyaret edip, gıda paketlerini teslim ediyor." ifadesini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Akseki, Güncel

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