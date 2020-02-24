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Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki'nin Kepez ile Hocaköy mahalleleri grup yolunun heyelan nedeni ile kapanan bölümünü açtı.

24.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:14Akseki Kepez ve Hocaköy grup yolunda heyelan çalışması
Antalya Büyükşehir Belediyesi 'nin ile Hocaköy mahalleleri grup yolunun heyelan nedeni ile kapanan bölümünü açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki'nin Kepez ve Hocaköy mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması yaptı. Ortak kullanım olan grup yolunun aşırı yağış nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu bozulması üzerine ekipler kayan malzemeyi temizledi. Bozulan yolda stabilize çalışması yapan ekipler, şarampolleri temizleyerek yolu trafiğe açtı. Grup yolunda yapılan bakım ve onarım çalışması bölge halkının daha rahat bir ulaşım yapmasını sağladı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki, Kepez, Güncel

Kaynak: İHA

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