Haberler » Güncel » Akseki MYO öğrencilerine mesleki seminer

Akseki MYO öğrencilerine mesleki seminer

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilere, yüksek mimar Şebnem İlkay Gököz tarafından seminer verildi.

21.10.2019 17:44Akseki MYO öğrencilerine mesleki seminer
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencilere, yüksek mimar Şebnem İlkay Gököz tarafından seminer verildi.
Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen seminere Akseki Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Restorasyon Bölüm Başkanı Meydan Palalı ile 80 öğrenci katıldı.
Başarılı mimari restorasyonlarda dikkat edilecek hususlara değinen Gököz, İtalya'da yapılan bazı uygulamalardan örnekleri öğrencilerle paylaştı.
Seminerin ardından konuşan Palalı ise Gököz'e teşekkür etti. Daha önce Akseki'ye özgü "Düğmeli Evler" restorasyon çalışmalarını öğrencilerle birlikte izlediklerini kaydeden Palalı, onarımı yapılan yapıların uygunluğu konusunda hem öğrencilerin hem de yöre halkının bilinçlenmesinin önemine dikkati çekti.

Alanya, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:50 Bakırköy Adliyesi'nde denetimli serbestlik sergisi
19:49 Spor rıza çalımbay bazı şeylere katlanıp, lige devam edeceğiz
19:48 Büyükelçiden, asker selamı tepkiyle karşılanan ilkokula ziyaret
19:48 TRT World Forum 2019
19:45 Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı
19:45 Kaldırımda yürürken üzerine cam düştü
19:45 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
21.10.2019 19:52:43