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Akseki'nin sokakları tarihi dokuya uygun hale getiriliyor

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Handan Kısır, yapılacak çalışmayla tarihi dokuya uygun hala getirilecek yerlerde incelemelerde bulundu.

16.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:36Akseki'nin sokakları tarihi dokuya uygun hale getiriliyor
Belediye Başkanı İbrahim Özkan ile Rölöve ve Anıtlar Müdürü Handan Kısır, yapılacak çalışmayla tarihi dokuya uygun hala getirilecek yerlerde incelemelerde bulundu.
İlçe merkezinde bulunan bazı caddelerde uygulanacak "sokak sağlıklaştırma" projesi, Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurumu Müdürlüğünce onaylandı.
Belediye Başkanı Özkan ile Rölöve ve Anıtlar Müdürü Kısır, çalışmalara başlanmadan önce projenin uygulanacağı Aşağı Çarşı, Yukarı Çarşı ve Rasih Kaplan ile Yeğen Mehmet Paşa caddelerini gezdi.
Proje dolayısıyla gerçekleştirilen ihale kapsamında yol, kaldırım, cami, meydan, park ve dükkan cepheleri düzenlenerek yöresel dokuya uygun tarihi bir görünüme sahip olacak.

Akseki için başka projeler de olduğunu beliren Özkan, "Bu projeleri en kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Sokak sağlıklaştırma projesi tamamlandıktan sonra ilçe merkezi estetik ve tarihi bir görünüm kazanacak." dedi.

İbrahim Özkan, Mehmet Paşa, Antalya, Akseki, Güncel

Kaynak: AA

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