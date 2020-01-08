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Akseki ve Elmalı'da kapanan mahalle yolları açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışması yapıyor.

08.01.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:56 Akseki ve Elmalı'da kapanan mahalle yolları açıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışması yapıyor. Büyükşehir ekipleri, 'de 13, da ise 6 mahallede karla kaplanan yolları gece gündüz çalışma yaparak ulaşıma açtı.

Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 13 mahalle yolu kapandı, bir mahalle yolunda göçük meydana geldi. Kırsal alan ekiplerinin iş makineleriyle sürdürdüğü aralıksız temizleme çalışması sonucu yolların tamamı gün içerisinde ulaşıma açıldı. Ayrıca olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçeye bağlı Süleymaniye su hattı pompasının orta gerilim hattı tellerinde kopmalar ile TEDAŞ'a ait yüksek gerilim hatlarında direk yıkılmaları ve tel kopmaları meydana geldi. Ekiplerin hummalı çalışması sonucu arızalar giderildi. Onarım devam ederken Akseki ilçe merkezine jeneratörler yardımı ile su verildi.

Elmalı'nın yüksek kesimlerinde iki gün etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler çalışmalara başladı. Gece ve gündüz aralıksız çalışan ekipler, Elmalı'nın Bayındır, Ovacık, Gümüşyaka, Çalpınar, Yapraklı, Dereköy mahallelerinde greyderlerle yolları ulaşıma açtı. - ANTALYA

Akseki, Elmalı, Güncel

Kaynak: İHA

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