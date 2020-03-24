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Akselendi'nin yolunda sona gelindi

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Akhisar'da, ilçe merkeziyle Akselendi Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirdiği beton yol uygulamasında sona gelindi.

24.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:23
Akselendi'nin yolunda sona gelindi

Ağır kış şartlarında bile mevcut güzergahta çalışmaların devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız mevcut güzergahta konforu ve güvenli bir şekilde ulaşım yapabilecek" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar 'da ilçe merkeziyle Akselendi Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda gerçekleştirilen beton yol uygulamasında sona gelindi. 11 kilometrelik yolda yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Akhisar'da ilçe merkeziyle Akselendi, Sazoba, Beyoba, Moralılar, Rahmiye ve Hava Meydan Komutanlığı arasında ulaşım daha sağlıklı olacak. Mevcut güzergahta ağır kış şartlarında bile ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Zorlu arazi şartları nedeniyle temel güçlendirme çalışması yapılan yolda beton yol kaplama imalatı hızla devam ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Akselendi, Sekreter, Akhisar, Güncel

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