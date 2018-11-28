Akşemsettin Cami'nin Yapımı Tamamlandı

Tarsus
Belediyesi tarafından yaptırılan Akşemsettin
Cami, düzenlenecek tören ile hizmete açılacak.
Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can
, yaptığı yazılı açıklamada, bir mahalleye hizmet yapmadan önce muhtar ve bölge halkıyla görüştüklerini anımsattı.
Yapılan görüşmeler neticesinde, Akşemsettin Mahallesi'ne cami yapılması için çalışma başlattıklarını belirten Can, "Caminin yapımı için uygun olan yeri ayarlayıp, hemen temelini attık. Çok şükür yapımı tamamlanan camimizin şimdi de açılışını gerçekleştireceğiz. Bu açılışımız 49'uncu açılışımız olacak. Bin 400 kişilik olan camimizin altında taziye evi ve okuma salonu da mevcut. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Akşemsettin Cami'nin açılışı için cuma günü düzenlenecek tören saat 13.00'de başlayacak.
Şevket Can,Tarsus,Akşemsettin
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:58