Akşener, "2023 seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna cevap verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını canlı yayında yanıtladı. Akşener son günlerde gündeme gelen "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuna da cevap verdi.

"AK PARTİ İKTİDARINA YÖNELİK İTİRAZLARIMIZ SÜRÜYOR"

Akşener, "2023 Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz?" sorusuyla ilgili, "Bizim sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarına yönelik itirazlarımız sürüyor. Sayın Erdoğan'ın diline, insanları kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı söylemine, Cumhur İttifakı'nın mitoz bölünme gibi iki hücre gibi olmasına. Ortaya koydukları kötü dile, ekonomideki gidişata, dış politikadaki tırnak içinde değerli yalnızlığımıza, 4,5 milyon Suriyeli sığınmacının ülkemizde bulunmasına, bunu sağlayan yanlış politikalara, bir yıl evvel 'kardeşim Esad' bir yıl sonra 'katil Eset' olmasına itirazlarımız var bizim." ifadelerini kullandı.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNMEK İÇİN KONSENSÜS ARANIYORSA ORADA OLURUZ"

Sözlerine devam eden Akşener, "Bu itirazlarımız değişmiş değil. Şu olursa, buna CHP'nin de destek vereceğini zannediyorum. Bu ülke Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni taşıyamıyor. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için bir konsensüs aranıyorsa orada oluruz. Zannediyorum ki CHP de orada yer alır." ifadelerini kullandı.

İTTİFAK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resepsiyon vermişti. Resepsiyona ise Erdoğan ile Akşener'in tokalaştığı anlar damga vurmuştu. Bu fotoğraftan sonra İYİ Parti ile AK Parti arasında ittifak mı kuruluyor iddiaları ortaya atılmıştı.