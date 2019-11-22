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Akşener 30 Kasım'da Adana'ya geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Kasım'da Adana'ya geleceği bildirildi.

22.11.2019 13:15 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:20Akşener 30 Kasım'da Adana'ya geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Kasım'da 'ya geleceği bildirildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu, Adana'da bir otelde düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında, 30 Kasım 2019 tarihinde Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "Tarımda Türkiye'nin Yönü" başlıklı panele Genel Başkanları Akşener'in de katılacağını söyledi.

Tatlıoğlu, Adana'nın eskiden sanayisi, tarımı ve tekstili ile anılan bir şehir olduğunu, Çukurova'nın Anadolu'nun bir unsuru olduğunu belirterek," Adana ve Çukurova gerçek Anadolu'dur" dedi.

Basın toplantısına Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Adana Milletvekili M. Metanet Çulhaoğlu, Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, il yöneticileri, ilçe başkanları ve ÇGC Başkanı Cafer Esendemir katıldı. - ADANA

İYİ Parti, Çukurova, Adana, Politika

Kaynak: İHA

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