Akşener: "Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı kapat İncirlik'i"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya da Sayın Binali Yıldırım. Sisi bir darbecidir. Sisi ile bu ülkede el sıkışan bir adam ya da hanım mı var? Sisi'yi ABD getirmiştir. Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı, ilk önce İncirlik'le Kürecik'i kapat da görelim." dedi.Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Bakırköy, Fatih ve Beyoğlu'nda partisinin seçim çadırlarını ve esnafı ziyaret etti.Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu, 23 Haziran'da da yeniden seçeceklerini söyledi.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart seçimlerine ilişkin verdiği kararın haksız olduğunu savunan Akşener, "Biz sonuçlara arıza çıkarmadık. Çıkarmama nedenimiz Türkiye'nin ekonomisi berbat. Damat harikalar diyarında. Her evde bir ya da iki üniversite mezunu işsiz var. İstanbul'da yaşayan her 100 kişinin 70'i bankalara borçlu. AK Parti'lisi de CHP'lisi de İYİ Parti'lisi de MHP'lisi de banka borcuyla boğuşuyor. Biz arıza çıkardığımız zaman bu beceriksiz arkadaş sebebiyle içine tükürülen ekonomimizin iyice derinleşmesini istemedik." diye konuştu.S-400'ler, AB, NATO, Rusya ve ABD ile olan ilişkilere bakıldığı zaman Türkiye'nin dış politikada itibarının yerlerde süründüğünü öne süren Akşener, kendi iç sorunlarıyla uğraşan Türkiye'nin dışarıda zor durumda kalmaması adına da verilen karara tepki göstermediklerini kaydetti.Akşener, 23 Haziran seçimlerinde nispeten daha sakin ve projelerin konuşulduğu bir dönem geçirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:"Sayın Erdoğan tekrar sahaya indi ve gerim gerim İstanbul'u germeye başladı. Bugünkü konuşmasına göre pazar günü ya Sisi diyecekmişiz ya da Sayın Binali Yıldırım. Sisi bir darbecidir. Sisi ile bu ülkede el sıkışan bir adam ya da hanım mı var? Sisi'yi ABD getirmiştir. Amerika'ya gücün yetiyorsa koy postanı, ilk önce İncirlik'le Kürecik'i kapat da görelim. Bıktık kardeşim, bıktık. Her seçimin savaş gibi olmasından bıktık. Millet iradesinin gasbedilmesinden bıktık. Gerim gerim gerilmekten bıktık. Haksızlığa uğramış kesim olarak biz 'Ekonomi bozulmasın, Türkiye yurt dışında daha kötü olmasın.' diye kendimizi tutup sakin sakin çalışma yaparken Sayın Erdoğan'ın bugünkü söyledikleri talihsizliktir.İkinci talihsizlik de şudur: Ordu Valisi'nin mahkemesi sonucunda Sayın İmamoğlu'nun sandalyeye oturtulamayacağına kadar işi vardırmış. Sayın Erdoğan, siz kendinizi bizim babamız sayabilirsiniz. Babamız gibi adalet dağıtıp ekonomiyi paylaştırmaya çalışabilirsiniz. Hayır belediye başkanlarını millet seçer, oturtur o sandalyeye."Erdoğan'ın sahaya çıkmasıyla gerilimin artacağını öne süren Akşener, partililerden sinirlerine hakim olmalarını isteyerek, "Cenabıhak başta ben olmak üzere hepimize Eyüp sabrı nasip etsin." ifadelerini kullandı.