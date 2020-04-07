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Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Türkiye'nin Kovid-19 pandemisiyle mücadele eden İspanya ve İtalya'ya yardım yapmasıyla ilgili konuştu. Kararı doğru bulmadığını belirten Akşener, "Madem imkanın var, önce kendi insanına yardım et" dedi.

07.04.2020 08:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:57

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin Avrupa 'ya tıbbi malzeme yardımı yapmasıyla ilgili olarak eleştirilerde bulundu. Bağış kampanyası için "Yeni Cami'de dilenip, Sultanahmet'te sadaka verilmez" benzetmesi yapan Akşener, İtalya ve İspanya 'nın fert başı gelirinin 30 bin doların üstünde olduğunu söyleyerek yapılan yardımları eleştirdi.

Kovid-19 salgını sebebiyle günlerini evinde geçiren Akşener, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasını da sert sözlerle eleştirdi. Akşener, "Vatandaşına IBAN göndereceksin, sonra fert başı geliri 30 bin doların üstünde olan İtalya'ya, İspanya'ya 'Yardım gönderdik' diye caka satacaksın" şeklinde konuştu.

AKŞENER'DEN ÇAĞRI

"Bizim çağrımız çok net" diyen Akşener, konuyla ilgili sözlerini şu şekilde noktaladı: "Madem ona buna yardım gönderecek durumun var, önce sıkıntı çeken, açlık çeken insanına nakit yardımı yap."

Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et
Etiketler: İYİ Parti, İspanya, Avrupa, İtalya, Politika, Güncel

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Meral Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et

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