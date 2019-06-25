Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN S-400'LER ELZEM Mİ?"

Akşener, İYİ Parti grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin soruya Akşener, "Sayın Akar sadece S-400 değil Pençe, Afrin, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ile ilgili bilgi verdi. Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır. Dolayısıyla bu bir milli güvenlik meselesidir. Tehdit algısı değişmiş midir? Bizim Türkiye'nin güvenliği ile ilgili S-400'ler elzem mi? Onlara yönelik sorular sorduk" dedi.