25.06.2019 14:08
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Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır" dedi.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN S-400'LER ELZEM Mİ?"

Akşener, İYİ Parti grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin soruya Akşener, "Sayın Akar sadece S-400 değil Pençe, Afrin, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi ile ilgili bilgi verdi. Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır. Dolayısıyla bu bir milli güvenlik meselesidir. Tehdit algısı değişmiş midir? Bizim Türkiye'nin güvenliği ile ilgili S-400'ler elzem mi? Onlara yönelik sorular sorduk" dedi.

Meral Akşener, Bakan Hulusi Akar'a görüşmede ne sorduğunu açıkladı
Kaynak: İHA
Meral Akşener , Türkiye , İYİ Parti , Politika , Güncel

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