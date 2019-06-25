25.06.2019 14:16
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Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

Akşener, Bakan Akar ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , "Bizim için önemli olan; Türkiye 'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır" dedi. Akşnere, İYİ Parti grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin soruya Akşener, "Sayın Akar sadece S400 değil Pençe, Afrin , Suriye 'nin kuzeyi, Irak 'ın kuzeyi ile ilgili bilgi verdi. Bizim için önemli olan; Türkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa elbette o yapılmalıdır. AK Parti iktidarında da yapılır, İYİ Parti iktidarında da yapılır. Dolayısıyla bu bir milli güvenlik meselesidir. Tehdit algısı değişmiş midir? Bizim Türkiye'nin güvenliği ile ilgili S400'ler elzem mi? Onlara yönelik sorular sorduk" dedi.
(Ahmet Umur Öztürk - Fatih Erdoğan /İHA)
Kaynak: İHA
Meral Akşener , Türkiye , İYİ Parti , Güncel

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