Akşener: Beka Meselesi Olan Ülkede, Seferberlik İlan Edilir

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka meselesi olan bir ülkede, kirli ittifaklara kılıf uydurmak yerine, seferberlik ilan edilir. Beka meselesi olan bir ülkenin tank fabrikası yabancılara satılmaz" dedi.Meral Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Akşener,? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün sosyal medya hesabından 'Cumhur İttifakı' ve 'zillet ittifakı' başlıkları altında yaptığı karşılaştırmaya tepki göstererek, "Böyle zamanlarda siyasetin ve siyasetçinin dili sertleşir. Ancak, siyasetin doğasında olan bu durumun bir sınırı vardır. Bu sınır öncelikle millete saygının gereğidir. Sayın Cumhurbaşkanının, bugün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla, milletimizin yarısına hakareti kabul edilebilir bir davranış değildir. Türk devlet geleneğinden biliriz ki; Cumhurbaşkanı milletine hakaret etmez. Bu ayıptır, yanlıştır" ifadelerini kullandı.'BU DİL, KİRLİ BİR İTTİFAKI AKLAMA ÇABASIDIR'Bu dilin ve üslubun nedenini bildiklerini kaydeden Akşener, "Bu dil, kirli bir ittifakı aklama çabasıdır. Beka gibi önemli bir gerekçeyle asla izah edemeyecekleri bir ittifakı, izah etme çabasıdır. Daha önce de sordum; 'Birbirlerine bu kadar ağır hakaret etmiş iki siyasetçiyi bir araya getiren nedir?' Biliyoruz ki, onları buluşturan, ülkenin ve milletin değil, koltuklarının bekasıdır. Bu gerçeği perdelemek için, bu ittifakı, 'ülkenin bekası' diye izah etmeye çalışıyorlar. Beka meselesi olan bir ülkede, kirli ittifaklara kılıf uydurmak yerine, seferberlik ilan edilir. Beka meselesi olan bir ülkenin tank fabrikası yabancılara satılmaz. Böyle afaki konuşmalar işe yaramaz" şeklinde konuştu.'BİZ MİLLETİN EKONOMİK DURUMUYLA İLGİLİYİZ'İktidara çağrıda bulunan Akşener, "Madem beka meselemiz var, öncelikle milli savunma sanayimizi muhafaza edelim. Adapazarı'ndaki tank fabrikasını yabancılara satmayın. O fabrikayı millet kendi imkanlarıyla kurdu. Stratejik fabrikamız milletin malı olmaya devam etsin. Bu beka konusunda atılmış somut bir adım olur. Milletin bekası da dedikodularla değil, böyle somut adımlarla korunur. Seçim meydanlarında, kirli ittifaka kılıf uydurmak için 'beka, beka' demenin, ülkemize de milletimize de bir faydası yok. Şimdi kirli ittifakı temizleyebilmek için 'beka' diye bir deterjan uydurdular, onu kullanıyorlar. Bunlar suni gündemler. Biz milletin ekonomik durumuyla ilgiliyiz. Çarşıyla, pazarla ilgiliyiz. Hanelerimizin bekasıyla ilgiliyiz. Bir ülkenin hanelerinin, mutfaklarının bekası tehlikedeyse, ülke tehlikededir. Gerisi lafügüzaftır. İYİ Parti bu gerçeği biliyor ve milletimizin gerçek gündemiyle, ekonomiyle meşgul oluyor" ifadelerini kullandı.- Ankara