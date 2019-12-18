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Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

18.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:46Akşener, Beşiktaş JK Başkanı Çebi'yi kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Jimnastik Kulübü'nün 34'üncü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti. 45 dakika süren görüşmenin sonunda Çebi, Akşener'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Görüşme öncesi detaylar

-Akşener'in makamından detaylar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,



Meral Akşener, İYİ Parti, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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