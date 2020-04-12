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Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sokağa çıkma yasağından Bilim Kurulu'nun bile haberi olmadı. Sayın Erdoğan'ın canı sokağa çıkma yasağı istedi ve ilan edildi" dedi.

12.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:04

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgını ve alınan geçici sokağa çıkma yasağına ilişkin basın açıklamasında değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in açıklamasından satır başları şu şekilde:

Bu salgından Allah'ın izniyle yüz akıyla çıkacağız. Bu vesileyle salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarına güvenlik güçlerimize, teşekkür ediyorum. Salgında kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet tam da bu zamanlar için lazımdır. Devlet, milletinin yanında duruyoruz. Ama maalesef devletin bilimin ışığında değil, siyasi çıkarlar için adına adımları defalarca uyarmamıza rağmen hala aynı adımların atıldığını görüyor kadim devletimiz adına utanıyorum.

"İKTİDARIN BİR PANDEMİ SENARYOSU YOKMUŞ"

Sayın Erdoğan'a yaptığı yanlışları işaret ettik. Salgın bize gelmeden 60 gün önce sahra hastanesi için çalışmalara başlayın, aşıyla ilgili çalışmalara şimdiden başlayın dedik. Vatandaşın üstüne ekonomik yük gelecek, açıklanan ekonomik paket yetmez geliştirin dedik. Milletten para istenmez aksine destek olunur dedik. Millet İttifakı belediyeleri düşmanınız değil çözüm ortağınızdır dedik. Derhal zorunlu karantina ilan edin dedik. Kimisini duymak istemediler, kimisini yapmak istemediler. Gördük ki iktidarın bir pandemi senaryosu yokmuş.

"ERDOĞAN İSTEDİ, YASAK İLAN EDİLDİ"

Ülkeyi de krizi yönetemez olmuş. Bu durumun son örneğine cuma akşamı hep beraber şahit olduk. İçişleri Bakanlığı 31 ile sokağa çıkma yasağını 22.00'de duyurdu. Belediyelerin durumdan haberi olmadı. Bilim Kurulu'nun bile haberi olmadı. Sayın Erdoğan'ın canı sokağa çıkma yasağı istedi ve ilan edildi.Dönüp milleti azarlamaya hakkınız yok. Vatandaşa stok yapma deyip iki saat kala sokağa çıkma yasağı ilan ederseniz onlar da sokağa çıkar.

"15 GÜNLÜK ZORUNLU KARANTİNA İLAN EDİN"

Süreci az sayıda kayıpla atlatmak hala mümkün, sen cumhurbaşkanısın. Siyasal iletişim kampanyalarını bir kenara bırak. 15 günlük zorunlu karantina ilan edin. Zor durumdaki vatandaşlara nakit yardım yapın. Tanı konulan hastaların yakınlarını da takibe alın.Bilim kurulu üyeleri siz bilimin ışığında giden insanlarısınız. Ülkemizin içinde bulunduğu zor zamanlarda önemli işler yapıyorsunuz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türkiye'ye evde kal diyorum. Türk milleti asla çaresiz değildir."

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi
Etiketler: Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel
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