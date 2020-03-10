Menü
Haberler ›› Güncel ››Akşener: 'Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz' - TBMM - Güncel

Akşener: "Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" - TBMM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)

10.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:31
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5) Akşener:

Kaynak: AA

Etiketler : Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı