Akşener: "Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" - TBMM
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)
10.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:31
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu (5)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Akşener: "Biz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz" - TBMM
Etiketler : Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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