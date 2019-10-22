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Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük (2)

'PELUŞ KAFALI, ÜLKEMİZE HAKARET EDEMEYECEK'Akşener, İYİ Parti'nin hayal ettiği Türkiye'nin, mutlu, umutlu ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyerek, böyle bir Türkiye karşısında, herkesin hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

22.10.2019 12:47Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük (2)

'PELUŞ KAFALI, ÜLKEMİZE HAKARET EDEMEYECEK'

Akşener, İYİ Parti'nin hayal ettiği Türkiye'nin, mutlu, umutlu ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyerek, böyle bir Türkiye karşısında, herkesin hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Akşener, "Çünkü bilecekler ki, güçlüyüz. Peluş kafalı biri çıkıp, ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek. Çünkü bilecek ki, Türkiye'yi, onca hakaretine rağmen hala, 'dostum' diyebilen birileri yönetmiyor. Bölgemizdeki meselelerde, figüran olmayacağız. Çünkü herkes kabul edecek ki; Türkiye ele güne muhtaç değildir. İmkanları, kaynakları vardır ve bunları doğru kullandığı için güçlüdür. İşte o zaman, Türkiye, ikna olmaya giden değil, ikna eden bir ülke olacak" diye konuştu.

Akşener, Türkiye'yi 'İyileştirilmiş Parlamenter Sisteme' kavuşturacaklarını vurgulayarak, "Bunun için yürüyor, bunun için büyüyoruz. Milletimiz çalışkandır. Milletimiz zekidir. Milletimizin feraseti yüksektir. Son 10 günde sergilenen birlik ve beraberlik ruhu gösteriyor ki; milletimiz inandığı takdirde, hiç tereddütsüz gereğini yapıyor. Buradan ilan ediyorum ki; İYİ Parti, milletin hakkını, millete teslim etmeye geliyor" dedi.



İYİ Parti, Türkiye, Politika

Kaynak: DHA

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