Akşener, Çanakkale'de maden sahasında incelemede bulundu

ÇANAKKALE Kirazlı Balaban mevkiinde yürütülecek olan maden faaliyetleri için bölgedeki maden sahasında incelemelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bölgeye davet etti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililerle birlikte Çanakkale Kirazlı Balaban mevkiinde yürütülecek olan maden faaliyetleri için bölgedeki maden sahası alanında incelemelerde bulundu. Maden şirketi yetkililerden bilgi aldı. Maden sahası giriş kapısı önüne fidan dikti. Can suyu verdi. Maden sahası incelemesi sonrası bir kişi Meral Akşener'e bir kasa Lapseki şeftalisi hediye etti. Akşener daha sonra Kirazlı Balaban Çeşmesi mevkiinde bugün 14'üncü gününe girilen 'su ve vicdan nöbeti' çadır alanına geçerek, çevreciler ve İYİ Partililer ile bir araya geldi.Kaz Dağları'na şölen, piknik ya da oksijenini solumak için yapılan bir etkinlik için gelmek istediğini belirten Akşener, maalesef Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan en yüksek oksijene sahip Kaz Dağları'nın dayanışması için geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Bakın ne güzel bir söz var burada, 'Çanakkale Geçilmez, Kaz Dağları Deşilmez'. Vatan toprağı kutsaldır, kutsal. Üstünde yaşayan insanıyla, hayvanlarıyla, çiçekleriyle, ağaçlarıyla, suyuyla, dağıyla, nehriyle, herşeyiyle kutsaldır. Bu aziz millet Çanakkale'ye nasıl geçilmez mührü vurduysa, Kaz Dağları'nın deşilmesine de müsade etmeyecektir. Ben bir köy kızıyım. Bir ağaç doğru dürüst büyüyebilmesi için en az 25 yıl zaman gerekir, bazıları için 100 yıl. Kimsenin vicdanı sızlamıyorsa, bizim vicdanımız sızlayacaktır. Sızlamaktadır. İnşallah başkalarının da vicdanını sızlatacağız."CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DAVETCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuyla ilgili olarak yalan söylendiğini, kandırıldığını öne süren Meral Akşener, "Allah'a inanan her kişinin, vatan toprağının kutsallığına inanan her kişinin, şehit kanıyla bu vatan toprağının her santimetresi şehit kanıyla sulanmış kanaitine, inancına sahip her kişinin başta Sayın Erdoğan olmak üzere buraya gelmesini talep ediyorum" dedi.'TOPRAĞIN ALTINI ÜSTÜNE GETİRMENİZE İTİRAZ VAR'Altın arama konusunda kimsenin bir itirazı olmadığını da sözlerine ekleyen Akşener, "Ama toprağın altını, üstüne getirmenize itiraz var. Onun için buradan tekrar Sayın Erdoğan'a sesleniyorum; gel kardeşim şurayı gör. Sonuna kadar yanınızdayız" diye konuştu.Konuşmasının ardından çevreciler ve partililer ile tokalaşan Akşener, su ve vicdan nöbeti alanından ayrıldı.