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Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili, "İYİ Parti olarak dikkatle takip ediyoruz.

07.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:28 Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyareti değerlendirdi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili, "İYİ Parti olarak dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarının en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
Akşener, trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenaze töreninin ardından, kalp ameliyatı olan Çorum'un Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'i evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akşener, burada gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, biz de basından sizin gibi takip ettik, dün akşam saat 23.00 civarında Trump ile telefon görüşmesi yapıldığı ve ayın 13'ünde de gideceğini söyledi. İnşallah Türkiye'nin hayrına olur, hayrına sonuçlar çıkacak bir görüşme olur. İYİ Parti olarak dikkatle takip ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarının en üst seviyede korunması gerektiğini hatırlatmak isteriz."
Akşener'e ziyaretinde, TBMM Grup Başkanı Orhan Çakırlar, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Aras, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Ankara Milletvekili Şenol Dağ, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Sungurlu İlçe Başkanı Fazlı Koçak ve parti mensupları katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Politika

Kaynak: AA

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