Akşener'den Bahçeli'ye "Öcalan" tepkisi: Anlaşılan mitil İmralı'ya atılmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin PKK 'nın sözde lideri Abdullah Öcalan 'la ilgili sözlerini eleştirdi. Akşener, "Anlaşılan mitil İmralı 'ya atılmış" diyerek Bahçeli'ye yüklendi.

Teröristbaşı Öcalan, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde HDP'ye tarafsız kalması için çağrı yapmıştı. HDP ise mektuba ilişkin yaptığı açıklama CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 'nun destekleyeceğini açıkladı.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , dün yaptığı açıklamada, teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın mektubunu değerlendirdi.

Devlet Bahçeli , " İmralı 'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

AKŞENER'DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , açıklamaya dair yorumunu sosyal medya hesabından yaptı. Akşener, Bahçeli'nin açıklamasının haberini paylaşarak "Anlaşılıyor ki, mitil İstanbul 'a değil, İmralı'ya atılmış!" dedi.

BAHÇELİ'NİN "MİTİL" SÖZLERİ

Devlet Bahçeli , Yüksek Seçim Kurulu 'nun İstanbul'daki seçimleri yenileme kararının ardından, mitili İstanbul'a atacağını, seçim gününe kadar karargahını İstanbul'a taşıyacağını söylemişti. Ancak Bahçeli İstanbul'da çok kısa süre kalıp Ankara 'ya dönmüştü.