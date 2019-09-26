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Akşener'den deprem açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık.

26.09.2019 20:06Akşener'den deprem açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesini kullandı.
Akşener, İstanbul'da kent genelinde hissedilen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8 büyüklüğünde deprem nedeniyle Twitter adresinden açıklamada bulundu.
Meral Akşener, şunları kaydetti:
"Deprem nedeniyle büyük endişe yaşadık. İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Politika

Kaynak: AA

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