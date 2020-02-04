Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın

Parti grubunda konuşan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Suriye'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonrası 8 şehit vermemizle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"Sana ve hükümetinin üstüne düşen görev açık ve nettir" diyen Akşener, "Gök kubbeyi Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

"Maalesef yeni haftaya kahreden haberlerle girdik. Orta Doğu coğrafyasında oynanan çirkin satrancın yeni hamleleri 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı. Rusya ile el ele vermiş Suriye ordusu TSK unsurlarına saldırdı. 5 kahraman askerimizi ve 3 sivil memurumuzu şehit verdik ve 9 yaralımız var.

"ASKERİ YARDIM YAPIYOR, ASKERİ HEDEF OLUYORUZ"

Şehitlerimiz var, ordumuz teyakkuzda, cenazelerimizi kaldıracağız, ordumuza moral vereceğiz. Ancak, çok önemli bir nokta var. 2 Şubat'ta Ukrayna'dan bir açıklama yapılıyor. Türkiye, Ukrayna'ya 200 milyon liralık yardım yapılacak deniyor. Aynı günün gecesi 3 Şubat'ın gecesi Ukrayna ve Kırım'ın işgalinden sorumlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu Türk askerini hedef alıyor. Satrancın tarifi açık. Askeri yardım yapıyor, askeri hedef oluyoruz.

"GELİŞMELERDEN MEMNUN MUSUN SAYIN ERDOĞAN?"

Rusya pişkinlikle diyor ki; Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi. Sayın Erdoğan da ziyaretini iptal etmeyip Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun sayın Erdoğan?"