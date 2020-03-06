Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Suriye konusunda parti liderlerine bilgi vermeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Moskova'da yapılan İdlib zirvesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet partilerinin liderlerine bilgi vermesi gerektiğini söyledi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

"ATEŞKESİ OLUMLU KARŞILADIK"

Akşener, "Ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık Mehmetçiğin can güvenliği açısından. Putin'in ve Esad'ın kazanımlarının yerinde bulunduğunu gördük. Soçi ile benzerlikleri var, dolayısıyla bu gürültü niye çıktı onu anlayamadık. İdlib'in arkasında kalan gözlem noktalarımız gözlem noktalarımız Suriye ordusu tarafından çevrili. Basından öğrenebildiğimiz kadarıyla birinci adımı olumlu, diğer konularda bir soru işareti var" şeklinde konuştu.

"ESED MUTABAKATIN İÇİNDE"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a "Esed'le görüşüldü değil mi?" sorusunu hatırlatan Akşener, "Suriye yönetiminin başındaki şahsın bu mutabakat içinde olduğunu anlıyoruz" dedi.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: LİDERLERLE GÖRÜŞMELİ

Muhalefet olarak hiçbir konuyu Erdoğan'dan öğrenemediklerini söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanı'na teklifini şöyle açıkladı:

Hem mutabakat hem de Suriye ile ilgili olarak Erdoğan'ın liderlere bilgi vermesinin Türkiye açısından doğru olacağını düşünüyorum. Bizler görüşlerimizi ancak sizlerin aracılığıyla ya da Salı günleri toplantılarda dile getirebiliyoruz.