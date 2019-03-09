Akşener'den, Erdoğan'ın "Cezaevi Yoluna Düşebilirsin" Sözlerine Yanıt: Tehdit mi Ediyorsun, Hodri Meydan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingindeki "Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin" sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Akşener, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hodri meydan" ifadesini kullandı.

"ŞİMDİ NİYE KORKAYIM?, HODRİ MEYDAN"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketlediği Tweet'inde şu mesajı paylaştı:

"Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun? Ben 28 Şubat'ın tanklı-tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan!"

ERDOĞAN'DAN, AKŞENER'E SERT SÖZLER

Elazığ mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için "Sen Erdoğan'ın ağzından halkına terörist dediğini ispatlayamazsın. Ödeyeceksin. Ortağın hesabını ödüyor. Birileri şu an cezaevinde süre dolduruyor. Aynı yola sen de düşebilirsin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına iftira atamazsın. Türkiye yol geçen hanı değildir. Bir hukuk devletidir.Sürekli bizi dillerine doluyorlar. CHP'ye sözde İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerime gerçekleri anlatmıyorlar. Kardeşlerim bu çapsızlar hangi iftirayı atarsa atmaz bizim gündemimiz, hedefimiz millet..." ifadelerini kullanmıştı.