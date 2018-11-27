Akşener'den Gaf: "Milletimiz Şaşmaz Ferasetiyle Bugünleri Gördüğü İçin AK Parti'yi Kurdu"

27 Kasım 2018 Salı 15:56



27 Kasım 2018 Salı 15:56

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada 'AK Parti' gafıyla dikkat çekti.Grup toplantısında konuşan Akşener, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. Akşener, "'Kul daralmayınca Hızır yetişmez' demiş ecdadımız. Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" dedi. Yanlışını hemen fark eden Akşener, İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek cümlesini düzeltti. Akşener hatasını hemen düzeltse de, gafı kendisini ve salondakileri güldürdü. - ANKARA