Akşener'den İttifakta Ayrılık Sinyali

İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
, CHP
ile yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin, "Bilek güreşi yapmıyoruz. İYİ Parti zaten zor şartlar altında yola çıktı, tedirgin olmadan, suçlama yapmadan sonuçları itibariyle birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde devam edebiliriz" dedi. İYİ Parti milletvekilleri ile Ampute Futbol
Milli Takımı sporcuları, dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın
'a sürpriz yapıldı. Aydın, sahada mum üfleyip pasta kesti. Dayanışma için tertiplenen futbol müsabakasının santra vuruşunu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İttifak görüşmelerine dair bilgi veren Akşener, Koray Aydın ve Oğuz Kaan Salıcı
'nın alternatifli olarak çalıştığını, oy oranlarına, seçmen sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı. Akşener, "Kılıçdaroğlu
ile de görüşeceğiz. Elimde şu anda bir sonuç yok. Herkes yoluna devam edecek, öyle veya böyle" dedi. CHP'yle ittifak çalışmalarını 17 Nisan referandumunda "hayır" oyu fazla çıkan şehirler üzerinden yürüttüklerini, CHP'nin Balıkesir
adayını açıklayarak sistemin dışına çıktığını aktaran Akşener şunları söyledi:
"Balıkesir- Mersin
onlar kapsam dışı. 17 il referandumda hayır oyu vermişti. Onlar üzerinden gittik. CHP'nin elinde olan açık ara aldığı 4 büyükşehir vardı. Bunlar üzerinden 'şu mu olur, bu mu olur' demeden bir genel konuşma yaptık. Bir gün sonra Balıkesir adayını CHP ilan etti. Sistemin dışına çıkmış oldu."
"BİRBİRİMİZE TEŞEKKÜR EDİP AYRI ŞEKİLDE DEVAM EDEBİLİRİZ" İYİ Parti'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığını illa elinde tutmak gibi bir ısrarı olmadığını kaydeden Akşener, "Yüzde yüz el ele tutuşulduğunda alınabilir görülen büyükşehirler var. Bir de yan yana gelindiğinde olabilir mi denilenler var. 'Ankara'yı ille İYİ Parti alsın' tavrımız yok. Esas olan sonuç almak. Bilek güreş yapmıyoruz. İYİ Parti zaten zor şartlar altında yola çıktı, tedirgin olmadan, suçlama yapmadan sonuçları itibariyle birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde devam edebiliriz. Böyle bir sonuç çıktığı takdirde de birbirimizi suçlamadan Biz hazırlıklıyız. Türkiye
'de sayın Erdoğan üzerinden nefret ve sevgi anlamında bir bölünme var. Bunun ortadan kaldırıldığı bir ortamı oluşturmak lazım. Savaşa gitmiyoruz. Türkiye'de sanki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyormuşuz gibi bir durum var" ifadelerini kullandı.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan
/İHA)
Balıkesir,Cumhuriyet Halk Partisi,Meral Akşener,İYİ Parti
05 Aralık 2018 Çarşamba 23:21