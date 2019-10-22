Akşener'in Trump benzetmesi sosyal medyada gündem oldu: Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye günlerdir tehditler savuran ABD Başkanı Trump'ı, ""Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek." dedi.

Akşener'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Trump'ın tehditlerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile diyaloğunun sürmesine de tepki gösteren Akşener, " ABD Başkanı harekat durduktan sonra ne dedi biliyor musunuz? Okul bahçesindeki çocuklar gibi kavga etmeleri gerekiyordu. Kavga ettiler ayırdım. Sayın Erdoğan ise, 'Bu konuyu önceliğimiz olarak görmüyoruz' dedi. Mehmet'imin kanı pahasına mücadele ettiği bu meseleyi, cumhurun başkanı önceliği olarak görmüyor. Türk milletinin başını öne eğdin. Görüşmem dediğin adamla koltukların yan yanaymış gibi poz verdin Yazıklar olsun." diye konuştu.

TRUMP'A PELUŞ KAFALI BENZETMESİ

Trump'ın tehditkar açıklamalarına da sert çıkan Akşener, "ABD Başkanı'nın mektubunda bir tek gülücük emojisi eksik. Peluş kafalı biri çıkıp ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek. O Peluş kafalı adam bilecek ki, hala ona dostum diyecek birileri ülkeyi yönetmeyecek, biz figüran olmayacağız. Türkiye ele güne muhtaç değildir. Türkiye ilk kez sınır ötesi operasyonu yapmıyor. Tarih 1997, Irak'ın kuzeyine Çekiç Harekâtı başladı. Altında benim de imzam vardır. O harekât 4 ay sürdü. PKK'ya çok ağır bir darbe indirildi. Ne ABD'den misafir ağırladık ne de dönemin ABD Başkanı ağzını açabildi. Çünkü kararlılığımızı biliyorlardı. Nasıl oldu da ABD Başkanı her türlü tehdit ve hakareti kendine hak görüyor. Nasıl oldu da PKK ile Türkiye eş tutulabiliyor. Bu küstahlık cevapsız bırakılamaz, yenilip yutulamaz, üstü örtülemez,bunu yapanlara dostum denilemez Sayın Erdoğan. Senin dostun sana hayal bile edemeyeceğin imkanları veren milletindir. Senin milletine hakaret edenlerle dost olamazsın, olamazsın!. Yeri ve zamanı geldiğinde cevabı verilecektir diyerek milletimizi oyalayamazsın. Teröristin üzerine yürürken yürüdüğün yola kilit vuruyorlarsa sen de İncirlik'in kapısına kilit vur." açıklamasında bulundu.