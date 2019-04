Akşener'den Yaptıkları İtirazlara İlişkin Değerlendirme

Kaynak: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı tüm itirazlar Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığımızca takip ediliyor. Bu takip, son merci olan Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) kadar devam edecek. Her bir vatandaşımızın demokratik hak ve hukukunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarına itiraz etmenin yasal ve demokratik bir hak olduğunu belirterek, iktidar partisinin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehir ve ilçede itirazlarda bulunmasını da bu çerçevede değerlendirdiklerini kaydetti.Ancak iktidar partisinin daha önce başarıyla çıktığı seçimlerin sonuçları birkaç saat içinde açıklanırken, sürecin bu kez neden bu kadar uzadığını anlamakta zorlandıklarını ifade eden Akşener, "İktidar partisinin kaybettiği belli olan İstanbul'da seçimi kazanmış gibi afişler astırmasını da milli iradeye ve kurumlarımıza hakaret sayıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Seçim sonuçları ile ilgili yaptıkları itirazlara da değinen Akşener, şunları kaydetti:"Seçim sonuçlarına itiraz bir hak iken, iktidar partisi de bu hakkı sonuna kadar kullanırken, bazı il ve ilçelerdeki çifte standardı size şikayet ediyorum. AK Parti'nin yaptığı her itiraz sorgusuz sualsiz kabul edilirken, Balıkesir ve Uşak'ta açık hatalar tespit edilmesine rağmen İYİ Parti'nin itirazının reddedilmesini şikayet ediyorum. İYİ Parti'nin Balıkesir'de büyükşehir ve ilçelerinde,Uşak'ta merkez ilçede,Manisa'nın Şehzadeler, Köprübaşı ve Yunus Emre ile Isparta'nın Gelendost ve Bursa'nın MustafaKemalpaşa ilçesinde ve sonuç tutanaklarında hatalar tespit edilen yerlerdeki itirazlarını reddeden hukuksuzluğu size şikayet ediyorum."İstanbul ve Ankara'da iktidar partisinin itirazlarının anında işleme koyan kurulların, Balıkesir'de üç maymunu oynadığını öne süren Akşener, şöyle devam etti:"Resmi olmayan sonuçlara göre aradaki farkın 9.913 oy, toplam geçersiz oy sayısının ise 31.796 olduğu bir büyükşehirde, -sehven parti logosuna mühür basılmış olan oy pusulalarının geçersiz sayıldığına dair beyanların varlığına, çoğu oy çuvalının, sandık başkanları, sandık kurulu üyeleri veya kolluk gücü olmaksızın teslim edildiğine dair tanıkların bulunmasına, sandık sonuç tutanaklarında tespit edilen, gerek maddi gerekse usul hatalarına rağmen,İYİ Parti tarafından yapılan itirazlar kabul edilmiyor.Yine Uşak'ta, ağzı açık oy çuvallarıyla ilgili tutanaklara rağmen, İYİ Partinin itirazları kabul edilmiyor."İYİ Parti'nin, iktidar partisinin 17 yıllık konforlu siyasetine nokta koyan güç olduğunu savunan Akşener, "İYİ Parti'nin ilçe ve il seçim kurullarına yaptığı tüm itirazlar Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığımızca takip ediliyor. Bu takip, son merci olan YSK'ye kadar da devam edecek. Her bir vatandaşımızın demokratik hak ve hukukunun takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.Partilerini temsil eden adaylara aldıkları sonuçtan bağımsız olarak teşekkür ettiğini belirterek kazanan ilçe ve belde belediye başkanlarını tebrik eden Akşener, "Sandık kurulu mührü taşımayan oy pusulalarının geçerli sayıldığı 16 Nisan halk oylaması başta olmak üzere, geçtiğimiz seçimlerde kamuoyunda güvenirliği hayli zedelenmiş olan seçim kurullarını, verecekleri demokratik ve adil kararlarla güven tazelemeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.