Akşener: Devam Eden Görüşmeleri, Bir İttifak Değil, Sınırlı Bir Güçbirliği Olarak Görüyoruz

04 Aralık 2018 Salı 12:51



04 Aralık 2018 Salı 12:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerelde ittifaka ilişkin "Devam eden görüşmeleri, bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Parti'ye oy vermiş olan 5 milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa, teşekkür edilip, yol haritası çizilir" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Meral Akşener, ekonomideki dalgalanmalara ilişkin, "Öyle bir manzara çiziyorlar ki, gözlerimiz kamaşıyor. Bilmeyen zanneder ki, vatandaş yağla balla besleniyor. O kadar alışveriş yapıyoruz ki poşet taşımaktan belimiz kırılıyor. Kimse bir giydiğini, bir daha giymiyor. Anlatılan tablo bu. 'Kırk kere söylersek millet inanır' diye düşünüyorlar. Türkiye ilk defa ekonomik kriz yaşamıyor. Ama ilk defa bir iktidar, milletin gözünün içine baka baka, krizi inkar ediyor. İlk defa bir iktidar, inkar ederek krizi çözeceğini sanıyor. Daha geçen hafta bir bakan, ekonomik tablodan yine Amerika'yı sorumlu tutuyor. Bakıyoruz, Erdoğan iki gün sonra, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'a, 'Sevgili dostum' diyor. Adını koyun da, dost mu düşman mı bilelim kardeşim. İçeride başka, dışarıda başka oynuyorsunuz, bedeli de millet ödüyor. Haberin var mı yeni bir terör örgütü oldu. SOTÖ. Soğan Terör Örgütü. Dolayısıyla, Türk ekonomisine saldıran dış güç masalı artık tutmuyor. O yüzden, depodaki ürün yüzünden, stokçu diyerek çiftçiyi suçladılar. Yetmedi, 3 liraya aldığını, 2 liraya satmıyor diye, esnafı suçladılar. Yetmedi, 'Çok et yiyor' diye milleti suçladılar" diye konuştu'16 YILDIR SEN AĞLADIN, MİLLET DİNLEDİ. ARTIK MİLLET AĞLIYOR, BİRAZ DA SEN DİNLE'Meral Akşener, Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklandığını belirterek şöyle konuştu:"Enflasyon yükselmesin diye aldıkları önlem, hesabı yapan TÜİK'in Başkan yardımcısını görevden almak. Sonuç? İşte dün Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Allem etti kalem ettiler, enflasyonu bir tık düşürdüler. Damat Berat da seviniyor, 'Enflasyonda gerileme umut verici' diyor. Neye göre gerileme? 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.9. Şu anda yüzde 21.6. Neredeyse iki katı. Enflasyon geriliyormuş. Ne demişler; Doğru pabucunu giyene kadar, yalan dünyayı dolaşır. Neresi umut veriyor bu tablonun? Yetkiyi aldın. Milletle uğraşmayı bırak. Enflasyonla, faizle, işsizlikle uğraş. O makam ağlayıp sızlanma yeri değil. Orası şikayet etme yeri değil. 16 yıldır sen ağladın, millet dinledi. Artık millet ağlıyor, biraz da sen dinle. Enflasyon yüksek çıkınca TÜİK'tekileri görevden alıyor. Yolsuzluklar raporlanınca Sayıştay'dakileri görevden alıyor. Soğanda stokçuluk yok diyen Rekabet Kurulu üyelerini de ilk fırsatta görevden almaya kalkar. Erdoğan düzeni böyle. Yolsuzluk yapana dokunmaz. Ehliyetsize, liyakatsize dokunmaz. Ama sözünün üstüne söz edeni, yerinde tutmaz."'5 BİN ODALI YENİ SARAY YAPALIM DESEK, ÖNERGEMİZİ ÖNE ALIRLAR'Meral Akşener, İYİ Meclis'te verdikleri araştırma önergelerinin sürekli reddedildiğini anımsatarak şöyle devam etti:"Neymiş efendim; İYİ Parti Meclise sürekli kanun teklifi sunuyormuş, araştırma önergesi veriyormuş. İYİ Partililer ne yapacaktı ya? Yan gelip yatacak mıydı? 'Muktedire 13 uçak daha alalım' desek, tereddüt etmeden el kaldırırlar.1100 oda yetmez 5 bin odalı yeni saray yapalım desek, önergemizi öne alırlar. Yandaşlara vergi affı çıkaralım desek, hadi eller havaya yaparlar. Fıtrat bu. Memleketin iyiliği için ne teklif getirsek birlikte reddediyorlar. Hele de milli meselelerdeki önerilerimize, yanlarına HDP'yi de alıp, ret ittifakı kurup, hayır diyorlar."İYİ PARTİ'YE GEÇEN KOCAMAZ, BOZKURT İŞARETİ YAPTIMeral Akşener, Isparta, Elazığ, Niğde, Afyonkarahisar ve Mersin Belediye Başkan Adaylarını açıkladı. MHP'den istifa ederek İYİ Partiye geçen Mersin Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kürsüde bozkurt işareti yaptı.'AKŞENER: DEVAM EDEN GÖRÜŞMELERİ, BİR İTTİFAK DEĞİL, SINIRLI BİR GÜÇBİRLİĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ'Meral Akşener ittifaka ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:"Gelelim seçim ittifakları denilen meseleye. Öncelikle belirteyim ki, devam eden görüşmeleri bir ittifak değil, sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Birinci önceliğimiz, İYİ Parti'ye oy vermiş olan 5 milyon seçmenimizin hakkını korumaktır. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur. Uzlaşılırsa yürür. Uzlaşılamazsa, teşekkür edilip, yol haritası çizilir. Muhataplarımız da, biz de meseleye böyle bakıyoruz. Başkalarının tavrı sizleri yanıltmasın. Sac ekmeği gibi dönüp durarak, siyaset yapılmaz. İYİ Parti papatya falı açar gibi, bir 'adayım yok' bir 'adayım var' diyerek siyaset yapmaz. Şartlar gerektirirse, yola tek başına çıkan İYİ Parti, teşekkür eder ve tek başına yürümeyi de bilir. Medeni bir şekilde yürüyen bu sürecin, yakın zamanda sonuçlanacağını bilmenizi isterim."'ÖDENEN BEDELLER, ÇEKİLEN ACILAR, BU DÜNYADA KURTARSANIZ BİLE, HAKKIN DİVANINDA YAKANIZDA OLACAK'Meral Akşener, açıklanan Ergenekon Mütalaasına ilişkin şunları söyledi:"Savcı mütalaasını verdi ve 'Ergenekon diye bir terör örgütü yoktur' dedi. Sayın Erdoğan da, bu kumpas davası için, 'Savcısıyım' diyordu. Ama 10 yıl sonra anladı ki, böyle bir örgüt yokmuş. E, buna da şükür. Ben neresiyle ilgileniyorum biliyor musunuz; uydurdukları isim bile, Türk tarihini hedef alıyordu. Ergenekon adını, bilerek, isteyerek, taammüden koydular. Türk'e dair ne varsa kirletmeye ant içmişlerdi. Biz, bu tezgahı niçin kurduklarını bilenlerdeniz. Bu kumpasla başlayan süreç, Habur'daki rezaletle, Dolmabahçe'yle, megri megriyle, teröriste lahmacun ısmarlamayla, çadır mahkemelerle devam edip, 15 Temmuz'la sonuçlandı. Ödenen bedeller, çekilen acılar, bu dünyada kurtarsanız bile, hakkın divanında yakanızda olacak."Görüntü Dökümü:-Akşener'in açıklamalarının HAM görüntüleri aşağıdaki FTP adresimizden alınabilirftp://178.211.55.238kullanıcı: dhaaboneşifre: dhaNursima ÖZONUR/ANKARA, -