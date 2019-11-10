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Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Doğanyılmaz'ın ölümünü duyuran Meral Akşener yaptığı paylaşımda, "Ali Rıza Doğanyılmaz'a Cenabıhak'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

10.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:02

İYİ Parti İlçe Başkanı turizmci Ali Rıza Doğanyılmaz (69), akraba ziyareti için gittiği 'da beyinde pıhtı atmasına bağlı geçirdiği kalp krizi geçirip Çapa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bir hafta süreyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ali Rıza Doğanyılmaz, bugün(10 Kasım) sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ali Rıza Doğanyılmaz'ın ölümüyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğim İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanımız Ali Rıza Doğanyılmaz'a Cenabıhak'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

KONYA EREĞLİ KURUCU İLÇE YÖNETİCİSİ YUSUF BÜTÜN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Konya Ereğli Kurucu İlçe yöneticisi Yusuf Bütün hayatını kaybetti. Konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, "Bugün İYİ Parti Ailesi'nden iki İYİ insan ebedi aleme göçtü. İYİ Parti Marmaris ilçe Başkanımız Ali Rıza Doğanyılmaz ve Konya Ereğli Kurucu İlçe Yöneticimiz Yusuf Bütün kardeşlerimiz Hakk'a yürüdüler. Allah rahmet etsin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti

Kalp Krizi, İYİ Parti, İstanbul, Marmaris, Politika, Güncel


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