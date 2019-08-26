Meral Akşener'den "idam" çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım

İYİ Parti lideri Akşener, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

"BU ÇOK ACI BİR ZİYARET"

İYİ Parti lideri Akşener, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere bir açıklama yapan Akşener, "Bu çok acı bir ziyaret. Taziye ziyareti aynı zamanda rahmetli Emine kardeşim gibi şiddet gören, öldürülen, dayak yiyen kadınlarımızın da gündeme gelmesini sağlama amaçlı bir ziyaret" dedi.

"ERDOĞAN TALİMAT VERİRSE İMZALARIM"

Ailenin idam cezasının gelmesini istediğini kaydeden Akşener, şöyle devam etti:

"Ailemizle konuştuk, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle anne ve babası bu tür konularla ilgili idam cezasının gelmesini söylediler. Bununla ilgili Meclis'teki grubu olan siyasi partilerle konuşacağız. Geride 10 yaşında olan bir kızımız var. Hem bu olayı unutturmamız lazım. Sizlere düşen görev bu. Bizlere düşen bir görev aynı zamanda. Hem de bu çocuğun, Bilge'nin bu tramvayı atlatması için de elimizden gelen dikkati göstermemiz lazım. Çok üzgünüm. Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti'nin genel başkanı. Partisine verecek talimatı, onlar hazırlayacak, ben de imzalayacağım."