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Akşener: EYT meselesi milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor.

03.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:18Akşener: EYT meselesi milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. EYT'li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı, öyle şişirildiği gibi zor değil. Evet, bir maliyeti var. Ama Türkiye'nin, o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, grup toplantısında aralarında EYT'lilerin bulunduğunu belirterek, "EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. İtip kakarak, yok sayarak, her şeye bulduğun parayı milletinden esirgeyerek, sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Kademeli bir çözüm planı mümkün. Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir. Türkiye'nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var.  EYT'li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı, öyle şişirildiği gibi zor değil. Evet, bir maliyeti var. Ama Türkiye'nin, o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var. Bu kürsüden açıkça ilan ediyorum; İYİ Parti iktidarının ilk yılında, millete nasıl el uzatılırmış, EYT'li kardeşlerim nasıl ferahlatılırmış, göreceksiniz" dedi.

Akşener, AK Parti hükümetleri içinde, en büyük sıkıntı ve zorluklarla karşılaşılan dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemi olduğunu öne sürdü. AK Parti'nin, 'Bu sistemle Türkiye şaha kalkacak' dediğini kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye şampiyonluk vadettiler, ama memleketi küme düşürttüler. Bu sistem yüzünden; demokrasi, yargı sistemi ağır yara aldı. Bu ne demek? Yurt içindeki güvensizliği geçtim, yatırımcıda büyük güven sorunu demek. Demokrasinin işlemediği, yargının, iktidarın memuruna dönüştürüldüğü bir ülkeye, kimse yatırım yapmaz. Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmanın ilk adımı, bu sistemden kurtulmaktır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, Türkiye'nin çıkış yoludur. İYİ Parti olarak, ilk günden beri, bütün bunların olacağını öngördük ve bu ucube sisteme karşı çıktık. Şimdi de, bu acı sonuçları yaşarken diyoruz ki; 'gelin vakit kaybetmeden, bu yanlış yoldan dönün, Türkiye'yi yeniden, demokratik bir hukuk devletine dönüştürelim."



Meral Akşener, İYİ Parti, EYT, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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