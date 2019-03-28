Akşener Fetö ve PKK Fedailiğine Soyunmuş Bulunuyor"

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rifat Mutlu, "Meral Akşener, ittifakın da ötesinde FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor." dedi.Partisinin İzmir il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Mutlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ ve PKK ile dayanışma içinde olduğunu savundu.Mutlu, Akşener'in Kocaeli mitinginde "garip gureba hapiste, çaycı çorbacı hapiste, Mehmetçik hapiste" ifadelerini kullandığını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu "hezeyanlara" eşlik ettiğini söyleyerek, hapiste Mehmetçik'in değil, FETÖ darbecileri ve PKK teröristlerinin olduğunu vurguladı.Türkiye'de kimsenin "Fetullahçı Gladyo"nun darbecilerini "Mehmetçik" diye anamayacağını belirten Mutlu, "Bu kabadayılığı ancak gladyo görevlileri gösterebilir. Meral Akşener Mehmetçik'e hakaret ediyor. Akşener Fetullahçı Gladyo'nun istediği görevi yapıyor." dedi.Mutlu, İYİ Parti'nin üç gün önce yayımladığı klipte FETÖ ve PKK teröristlerine güzelleme yapıldığını anlatarak, şunları söyledi:"Meral Akşener, gerçek kimliğini açığa vurmaktadır. Gladyo darbecilerini Mehmetçik diye nitelemek, bir Gladyo görevidir. FETÖ ve PKK teröristlerini hapisten kurtarma gayreti, bir ABD görevidir. FETÖ ve PKK'ya karşı canlı bombaların üzerine atlayarak mücadele eden Türk polisini işkenceci olarak göstermek, bir Gladyo görevidir. İYİ Parti, CHP, PKK ittifakını görmek istemeyenler var. Artık maskeler atılmış bulunuyor. Meral Akşener, ittifakın da ötesinde FETÖ ve PKK fedailiğine soyunmuş bulunuyor."