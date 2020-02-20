Akşener, futbolda siyaset tartışmaları hakkında konuştu: Trabzonlular benim demek istediğimi çok iyi anladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe tribünlerinin tepki gösterdiği Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik eleştirilerinin ardından gelen tepkilere yanıt verdi. Akşener, siyasetin spora karışmaması gerektiğini söyledi.

Partisinin Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, "Trabzonspor'la ilgili yaptığınız son açıklama özellikle spor camiasında farklı bir tartışma yarattı. Bu konuya yorumunuz nedir?" sorusu üzerine, "Spor Türkiye'de önemli bir şey. Benim konuşmam yeniden okunup dinlendiği zaman ne dediğim ortaya çıkar. Hangi takım olursa olsun oraya siyasetçilerin elinin, olumlu olumsuz ellememesi gerektiğini söyledim. Sporu siyasetin müdahalesinden uzak tutmanın doğru olduğunu söyledim" dedi.

"TRABZONSPORLULAR BENİ ÇOK İYİ ANLADILAR"

Trabzonspor'un gayret ve mücadelesinin bir tartışma konusu yapılmamasını dile getiren Akşener, "Yıllardır mücadele eden bir takımın kendi gayret ve mücadelesine gölge düşürmeyin dedim. Trabzonlular da Trabzonspor da benim bu dediğimi çok iyi anladılar. Ama ilginç bir şey oldu Damat Beyin trolleri devreye girdi, konuyu sulandırmaya kalkıştılar ama benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi ben dahil karışmayın, taraftarları birbirinin karşısına dikmeyin. Orada insanlar sporun mutluluğu içerisinde biraz rahatlıyor, bu mutluluğu ortadan kaldırmayın. Trabzon sporun haklı mücadelesinin üzerine gölge düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Meclis'te salı günü düzenlenen grup toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın futbol kulüplerine etki ettiğine dönük iddiaları gündeme getiren Akşener, "Damat Bey, üzerine vazife olmayan her işe bulaşıp ortalığı karıştırıyor. Sonra da tribünlerden 'Damat istifa' sesleri yükselince bozuluyor. Ekonomiden anlamayan ekonomi bakanı Damat Bey bakanlıktaki başarısızlığıyla gündeme gelmekten yorulmuş olacak ki bu aralar anlamadığı bir diğer alanı, futbolu karıştırmakla meşgul" demişti.