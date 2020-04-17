Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze’nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Fox Tv'de sunduğu Çalar Saat programına katıldı. Yeni infaz paketine ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, Rize 'de sevgilisi tarafından katledilen Gamze Pala için, "Bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak" dedi.

İnfaz paketine ilişkin eleştirilerde bulunan Akşener, özetle şunları kaydetti:

Başından itibaren en net tavrı koyan biziz. Hangi çalışmayı yaptıysanız, ille de bizim bunun içinde yer almamızı istiyorsanız açık seçik getirip bunu kamuoyunda paylaşın. Biz eleştirilerimizi iletelim sonra Meclis'te görülsün dedik.

"BÜTÜN CEZA KANUNU EŞ ÜZERİNDEN DÜZENLENMİŞTİR"

Kadın kısmıyla ilgili ben bir Tweet attım. Ben çok lince uğradım ama bu kadar çirkin olmadı. AK Parti trolleri devreye girerek ölmüş anama sövüldü. Bu çok enteresan bir vaka analizi oldu benim açımdan. Hukuk sisteminin özelliği razılık rıza sistemidir. İnfaz yasasında böyle bir durum olmadı. Şeffaflık olmadı. En küçük bir itiraza çirkin bir tavır konuldu. Kadın konusunda özel bir dikkati olan siyasetçiyim. Bütün ceza kanununda eş üzerinden düzenlenmiştir kadın konusu. Bir kadına bağı olmayan bir erkek şiddet uyguladığı zaman bir erkeğin bir erkeğe uyguladığı şiddet gibi normal bir şiddet vakası gibi uygulanır. Biz yalvar yakar kadın densin diye sunduk. Reddedildi.

RÜŞVET ALANLAR DA İNFAZ YASASINDAN FAYDALANDILAR

Dolandırıcılar aldığı parayı iade etsin dedik reddedildi. Bir yıl yatıyor ilgili kişi bir milyon kişiyi cebine koyuyor. Bizler sizler çalışırken telef oluyor. Bir yıl hapis yatıp 1 milyon kazanabilme ihtimali günahtır. Meslek haline getirilen suçlar diye bir ifade var. Bu insanlar da infaz yasasından faydalandılar.

"GAMZE'NİN KATİLİ 9 YIL SONRA ARAMIZ OLACAK"

Rize'de Fındıklı AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı cinayete kurban gitti. Bu ne olacak? Allah rahmet eylesin. Katil kasten öldürme suçundan yargılanacak. Yeni düzenlemede Gamze katilin eşi olmadığı için kadın olması ağırlaştırılma sebebi olmayacak. Bu katil ağırlaştırma cezası alamayacak. Müebbet hapis cezası alacak 36 yıl ceza alıp 30 yıl yapmak yerine yeni düzenleme ile 10 yıl yatıp son bir yıl denetimli serbestlik olduğu için bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak. Biz eş tanımı yerine kadın tanımı yapmış olsaydık bu kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alacaktı. Bu bir zihniyet meselesi.

"ERDOĞAN'A SESLENMEK İSTİYORUM"

Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Bu Gamze Pala isimli, kızımız partiliniz. Gerekçe ne? Gerekçe platonik olarak arkadaş aşık olmuş ama kız reddetmiş. Ama o nasıl bir zihniyettir ki o kişi reddedilmeyi kendine hakaret olarak algılıyor. Bunun hukuki olarak sıkılaştırılması lazımdı. Bizim verdiğimiz önerge reddedildi. Bu bir bumerangtır, döner herkesi vurur.