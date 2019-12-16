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Akşener: Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz.

16.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:55Akşener: Geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak, hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisince Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Çalıştayı'na katılarak, sonuç bildirgesini açıkladı. Akşener, çalıştayın en önemli çıktısının, 3 aşamadan oluşan 'Geri Dönüş Planı' olduğunu söyledi. Plan çerçevesinde, İYİ Parti iktidarında atacakları adımları ortaya koyduklarını kaydeden Akşener, "Planın ilk aşaması, kalıcı çözüm için gereken adımların atılabilmesi için ihtiyaç duyulacak hazırlık dönemini tanımlıyor. Bu dönemde, 'Açık Kapı Politikası' uygulamasına son verilecek. Geçici koruma altındaki Suriyelilere, vatandaşlık verilmeyeceği ilan edilecek. Suriye yönetimi ile aracısız resmi görüşmeler daha fazla gecikmeden başlatılacak. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sahip olduğu ruhsatsız iş yerleri kapatılacak, ruhsatlı olan ticari kuruluşlar ise denetlenecek. Bayram ziyareti, ticaret veya çeşitli nedenlerle ülkelerine giden geçicikoruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşlerine, mevcut kanunlara uygun olarak izin verilmeyecek" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞ İÇİN UYGUN ŞARTLAR OLUŞTURULACAK'

Hazırlık aşamasının tamamlanıp, geçici koruma altındaki Suriyelilerle ilgili durumun kontrol altına alınmasından sonra planın ikinci aşamasıyla eve dönüş sürecini başlatacaklarını belirten Akşener, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından geri dönüş sürecine paydaş olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile eş güdüm sağlanarak, 'Geri Dönüş Strateji ve Eylem Planı' ivedilikle hazırlanacak. Şam hükümeti ile ortaklaşa kurulacak bir komisyon aracılığıyla geçici koruma altındaki Suriyelilerin Türkiye'ye göç etmeden önce yaşadıkları evlerine, köy, kasaba veya şehirlere geri dönmeleri için uygun şartlar oluşturulacak. Ülkemizde herhangi bir kaydı olmayan Suriyeliler için 3 aşamalı 'Sınır Dışı Prosedürü' hazırlanacak."

'HERKESİN KENDİ VATANINDA MUTLU OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

Planın üçüncü ve son aşamasında ise geçici koruma altındaki Suriyelilerin geri dönüş sürecinin kalıcı ve sürdürülebilir olabilmesi için atılacak tamamlayıcı nitelikteki adımlara odaklanacaklarını vurgulayan Akşener, şunları kaydetti:

"İYİ Parti olarak herkesin kendi vatanında mutlu olduğuna inanıyoruz. Bu gerçekten yola çıkarak, hem geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerimizin mutluluğu hem de vatandaşlarımıza mutlu, huzurlu ve müreffeh bir gelecek sunmak için geri dönüş sürecinin acilen başlatılması gerekiyor. Sizlere kısaca aktardığım, önümüzdeki süreçte daha da detaylandıracağımız 'Geri Dönüş Planı' ile İYİ Parti iktidarında bunu en doğru, sürdürülebilir ve kalıcı bir biçimde gerçekleştireceğiz."



Meral Akşener, İYİ Parti, Dönüş, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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