Akşener: "Gidin gizli kalması gereken bir cenaze törenini bu kadar açık ve korunaksız hale getiren...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
10.03.2020 10:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:05
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Akşener: "Gidin gizli kalması gereken bir cenaze törenini bu kadar açık ve korunaksız hale getiren...
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