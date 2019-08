Akşener: İktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bugün, iktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz. 4'üncü Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bazıları diyor ki, 'parti kurulalı iki sene bile olmadı, bu kaçıncı kurultay.' Biz, kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz" dedi.

İYİ Parti'nin 4'üncü Olağanüstü Kurultayı Ankara'da Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek kurultayda parti üst düzey yönetimi belirlenecek. 'Bugün geleceğin ilk günü' sloganıyla düzenlenen kurultayda ayrıca, Genel İdare Kurulu seçilecek ve tüzük değişikliği ile 80 kişi olan Genel İdare Kurulu 50 kişiye indirilecek. Çok sayıda partilinin katıldığı salonda Ferdi Tayfur sürprizi yaşandı. Ünlü sanatçının 'muhtaç etme beni' şarkısı, "Aramızda olamayan Adanalı bir İYİ Parti hayranı için geliyor" anonsuyla çalındı. Şarkı partililerden yoğun alkış aldı.

Partililerin alkışları eşliğinde sahneye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eline Türk Bayrağı motifli kına yaktığı görüldü. Kurultayda konuşan Akşener, Türkiye'nin Avrupa'nın en zengin ülkesi olması gerekirken, kişi başı milli gelirde en fakir ülke olduğunu belirtti. Akşener, Türkiye'de her dört gençten birinin işsiz olduğunu kaydederek, "Yıllarca büyüme masallarıyla kandırdılar, 'Türkiye'yi 3 kat büyüttük' diye böbürlendiler. Oysa biz büyürken, dünya bizden daha çok büyüdü. En büyük 10 ekonomi arasına girmeyi hedeflerken, en büyük 20 ekonominin bile dışında kaldık" dedi.

Akşener, milletin her bir ferdinin hakkını koruyacak yeni bir anayasa hazırlayacaklarını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Bize yüzde 51 yetmez. Öyle bir anayasa hazırlayacağız ki, toplumsal mutabakat neymiş görecekler. Her bir Türk vatandaşı bilecek ki; 'devletim beni korur, devletim beni aç ve açıkta bırakmaz.' Her bir Türk vatandaşı bilecek ki; 'olur da bir haksızlığa uğrarsam, Ankara'da hakimler var.' Her bir kadın bilecek ki; 'bana kalkan el olursa, devletim o eli kırar.' Kadına şiddet gösterenleri, adaletin şiddeti ile tanıştıracağız. Toplumsal Eşitlik ve Adalet vizyonumuzu ortaya koyacağız. Fırsat eşitsizliği ve kadının toplumdaki yeri, Türkiye'nin kalkınmasının önünde büyük engel."

Akşener, Türk milliyetçiliği tapusunun, Türk milletine ait olduğunu söyleyerek, şunları dedi: "Milliyetçiliği kulüp üyeliği zannedenlere söylüyorum. Sizin bölücü ve ayrıştırıcı üslubunuza, 'milliyetçilik İYİ Parti'de olur' diye cevap vermeyeceğim. Çünkü milliyetçiliğin sahibi bellidir. Türk milliyetçiliğin tapusu, Türk milletine aittir. Gerçek milliyetçiler, ilim irfan dağıtmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına dağılan öğretmenlerimizdir. Milletini aydınlatmak, eğitimli gençler yetiştirmek için Batman'a giden, bu uğurda şehit olan Aybüke öğretmendir. Sizin nereniz milliyetçi? Bir kişiye, beş kişi saldıran haydutlardan, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Siyasetçi yetiştireceğine, haydut yetiştiren zihniyetten, ne milliyetçi olur, ne de adam olur. Çözüm sunacağına, nefret saçanlardan, sokakta terör estirenlerden, ne milliyetçi olur, ne de adam olur."

Yapılan anketlerde milletin İYİ Parti'yi gördüğünü kaydeden Akşener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Erdoğan'ın 'artık inanmıyorum' dediği anketler var ya; ben onlara her gün büyük bir keyifle bakıyorum. Manzara net. Şarkıda söylediğimiz gibi. 'Siz asansörle inerken, biz merdivenden çıkıyoruz.' Bugün, iktidar yürüyüşümüz için yeniden mevzileniyoruz. 4'üncü Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bazıları diyor ki, 'parti kurulalı iki sene bile olmadı, bu kaçıncı kurultay.' Biz, kendi delegesinin iradesinden köşe bucak kaçanlardan değiliz. Biz, delegenin imzasını yok saymak için iktidara yanaşanlardan değiliz. Biz, koltuğumuzu korumak uğruna, kırk takla atanlardan da değiliz. Biz, Türkiye için vadettiği demokrasiyi, kendi partisinden esirgeyecek kadar şuursuz, hiç değiliz."

Kurultay'da yarın Genel İdare Kurulu üyeleri seçilecek.

