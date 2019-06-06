Akşener İmamoğlu ile ilgili konuştu: VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. İstanbul'daki kurucular ve genel irade kurulu üyeleri ile milletvekillerinin seçimler nedeniyle yoğun çalıştıklarını ifade eden Akşener, İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söyledi.

"HALKIN ARASINDAN UÇAĞA BİNMEK ÇOK DAHA İYİ"

Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti: "Biz onu yaşadık. Biz VIP'lerde doğmadık. Biz de atıldık VIP'ten. Eski İçişleri Bakanı, 5 dönem milletvekilliği yapan biri, Meclis Başkanvekilliği görevini yürütmüş bir şahıs olarak, VIP'e şahsımın dışında korumalarımın alınmadığı, yani aile fertlerimin alınmadığı bir süreçten geçtik. Dolayısıyla halkın arasından yürümek, uçağa binmek, halkın arasında olmak çok daha iyi. Oradaki eksikliği görüyorsunuz. Dün bunları Sayın Erdoğan yaşadı, ona da yapıldı. Aynısı tekrar ediliyor. Sayın Erdoğan bu işlere çok dikkat ederdi eskiden, kendi yaşadığı için. Bugün kraldan çok kralcıların yürümesine müsaade eden bir ruh hali var. VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz, VIP'ten geçmediği için de itibarında bir kötüleşme olmaz."

"ELLERİNİ TUTAN YOK"

Sözlerine devam Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde FETÖ ve PKK oyunun bulunduğu ve bunun ortaya çıkarılması gerektiğine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ellerini tutan yok, bozsunlar. Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine cevaz veren, fetva veren beyefendi" dedi. Akşener, YSK'nin seçimleri iptal gerekçesine göre değerlendirme yapıldığında 16 Nisan seçimleri, referandum ve 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.