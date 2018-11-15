AK Partili Alpay Özalan, Akşener Hakkındaki İddiaları Yalanladı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininde önündeki protestoyla ilgili, "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." dediği yönünde asılsız bir iddia ortaya atıldığını belirtti.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden hakkında paylaşılan iddialara yanıt verdi. Özalan, geçen ay Akşener'in İstanbul'daki konutunun önünde protesto gösterisi düzenleyenler için "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." şeklinde beyanda bulunduğuna ilişkin asılsız bir iddianın dolaşıma sokulduğunu söyledi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATACAĞIM"

Kesinlikle böyle bir beyanda bulunmadığını dile getiren Özalan, "Bu düşmanca ve art niyetli yalan bilgiyle şahsım hakkında olumsuz bir algı yaratma gayesi taşıyan kişilerin tespit edilmesi, sonrasında da gerekli işlemlerin yapılması konusunda hukuki süreci başlatacağım." dedi.